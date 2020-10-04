Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan 4 isme kesik!

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş kararlar geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor maçında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından, 4 isme Başkent ekibi karşısında ilk 11'de yer vermedi. Yalçın, Konyaspor mücadelesinde ilk 11 başlayan ve beklenen performansı gösteremeyen Domagoj Vida, N'Sakala, Ljajic ve Mensah'ı kızağa çekti.

"BÖYLE BİR KADRO UYGUN GÖRDÜM"

Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Yedeğe çekilen oyuncu demeyelim. Oyuncuların hepsi, bizim oyuncumuz. Bazıları bekleyecek, bazıları oynayacak. Bugün böyle bir kadro uygun gördüm" ifadelerini kullandı.

JOSEF İLK KEZ 11'DE!

Yeni transfer Josef ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkıyor. Öte yandan siyah-beyazlı takıma geri dönen Vincent Aboubakar ise bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.