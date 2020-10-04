Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan 4 isme kesik!

Son dakika: Teknik Direktörü 'dan 4 isme kesik!

Teknik Direktörü , karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetten sonra kadroda değişikliğe gitti. Etkisiz performans ortaya koyan 4 ismi kesen Yalçın, , N'Sakala, Ljajic ve Mensah'a maçında ilk 11'de yer vermedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 16:07
Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan 4 isme kesik!

'in 4. haftasında 'ni konuk eden 'ta 'dan flaş kararlar geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, maçında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından, 4 isme Başkent ekibi karşısında ilk 11'de yer vermedi. Yalçın, Konyaspor mücadelesinde ilk 11 başlayan ve beklenen performansı gösteremeyen , N'Sakala, Ljajic ve Mensah'ı kızağa çekti.

"BÖYLE BİR KADRO UYGUN GÖRDÜM"
Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Yedeğe çekilen oyuncu demeyelim. Oyuncuların hepsi, bizim oyuncumuz. Bazıları bekleyecek, bazıları oynayacak. Bugün böyle bir kadro uygun gördüm" ifadelerini kullandı.

JOSEF İLK KEZ 11'DE!
Yeni transfer Josef ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkıyor. Öte yandan siyah-beyazlı takıma geri dönen Vincent Aboubakar ise bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı.

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