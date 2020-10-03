Son dakika | Valentin Rosier: En büyük özelliğim savaşçı ve hızlı olmam

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Türkiye'deki ilk röportajını kulübün sosyal medya kanalına verdi.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Fransız sağ bek, oyunun her iki yönünü de iyi oynabildiğini ifade ederek Sergen Yalçın'a mesaj yolladı.

İşte Rosier'in açıklamalarından satır başları:

"Burada olduğum için çok memnunum. Böyle bir kulüpte olmak ve oynamak çok güzel olacak. En büyük özelliğim; savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Oyunu tek yönüyle oynamıyorum. Hem hücum hem savunmada elimden geleni yapacağım.

Beşiktaş ve taraftarının popülaritesini daha önceden de biliyordum. Taraftarlar şu an stada gelemiyorlar ancak onların desteğini her zaman biliyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz''