Haberler Beşiktaş Son dakika | Valentin Rosier: En büyük özelliğim savaşçı ve hızlı olmam

Son dakika | : En büyük özelliğim savaşçı ve hızlı olmam

'ın 'dan kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı kulübün kanalına açıklamalarda bulundu. Sağ bek olmasına rağmen hücumda da etkili olduğunu belirten Fransız yıldız, Beşiktaş'ın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:30
Son dakika | Valentin Rosier: En büyük özelliğim savaşçı ve hızlı olmam

'ın 'dan kadrosuna kattığı , 'deki ilk röportajını kulübün kanalına verdi.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Fransız sağ bek, oyunun her iki yönünü de iyi oynabildiğini ifade ederek 'a mesaj yolladı.

İşte Rosier'in açıklamalarından satır başları:

"Burada olduğum için çok memnunum. Böyle bir kulüpte olmak ve oynamak çok güzel olacak. En büyük özelliğim; savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Oyunu tek yönüyle oynamıyorum. Hem hücum hem savunmada elimden geleni yapacağım.

Beşiktaş ve taraftarının popülaritesini daha önceden de biliyordum. Taraftarlar şu an stada gelemiyorlar ancak onların desteğini her zaman biliyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz''

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