Haberler Beşiktaş Kalinic’e ‘yerli’ rakip!

Kalinic’e ‘yerli’ rakip!

’ın imza attırmak için geri sayıma geçtiği Hırvat forvet ’e, ’in de talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 21:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kalinic’e ‘yerli’ rakip!

H Grubu'nda , ve Leipzig ile zorlu bir mücadeleye hazırlanan , kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir isme yöneldi. 'in son şampiyonu, 'ın da gündeminde yer alan 'den için devreye girdi. Başakşehir'in Kalinic'e Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunma hazırlığında olduğu belirtilirken, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılarak 'dan 15 milyon euro düzeyinde bir gelir elde eden Başakşehir'in, yıldız oyuncuya siyah-beyazlıların talep ettiği 3 milyon euro'nun üzerinde bir ücret ödeyebileceği ifade edildi. Süper Lig'in son şampiyonunun, daha önce Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmiş fakat sonrasında golcü oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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