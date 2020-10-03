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Hızlı ve atletik

Fransız sağ bekin eski hocalarından Peyrelade “Modern ve atletik özelliklere sahip, dinamik bir futbolcu. Aniden hızlanabilme özelliği var” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 21:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Hızlı ve atletik

'ın son transferi , önceki akşam geç saatlerde 'a geldi. Uzun süredir devam eden sağ bek arayışlarını Fransız yıldızı 1 senelik kiralayarak sonlandıran siyah-beyazlılar, bu bölgedeki eksikliğini de 24 yaşındaki yıldızı renklerine katarak gerçekleştirmiş oldu. 'ün boşluğunu dolduracak olan Rosier dün sağlık kontrolünden geçerken; bazı kesimler tarafından daha sahaya çıkmadan eleştirilmeye başlanan oyuncu için eski hocalarından gelen yorumların tamamı ise pozitif yönde.

GELİŞMEYE AÇIK
Rosier'in Rodez'deki eski teknik direktörü Laurent Peyrelade; "Onu ilk gördüğümde etkilendim. Her yıl gençleri test etmek için dört ila beş genci yukarı taşırız. Sağda oynadı. Modern ve atletik özelliklere sahipti. Dinamik bir futbolcu. Aniden hızlanma konusunda büyük bir kapasiteye sahip" yorumunda bulunurken; Dijon'daki hocası Dall'oglio da "İkinci yarının ilk aylarında onun açılıp gerçek bir Ligue 1 oyuncusu olduğunu görmeye başladık. Bu benim için önemliydi. Önceliğim gelişen oyuncular oldu her zaman" diye konuştu.

SATIN ALMA BEDELİ 7 MİLYON
Beşiktaş, 'dan kiraladığı Valentin Rosier için herhangi bir bedel ödemeyecek. Ancak Fransız sağ bekin sözleşmesinde 7 milyon euro'luk isteğe bağlı satın alma bedeli bulunacak. Beşiktaş, Rosier'e Sporting Lizbon'un bir sezonda ödediği 645 bin euro'luk maaşın tamamını üstlenecek.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR
Rosier için bir yorum da 'da yapıldı. Scout Lyall Thmoas, 2018'de Sporting'e olmadan önce genç oyuncu için "Oyunu çok yönlü. Karşılaştırmalı istatistikler her 90 dakikada ortalamanın üzerinde müdahale ve engellemelerle savunma açısından sağlam bir oyuncu olduğunu göstermekte. Güçlü, ikili mücadelelerle başarılı ve cesur bir oyuncu grafiği çiziyor" ifadelerini kullandı.

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