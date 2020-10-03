Hızlı ve atletik

Beşiktaş'ın son transferi Valentin Rosier, önceki akşam geç saatlerde İstanbul'a geldi. Uzun süredir devam eden sağ bek arayışlarını Fransız yıldızı 1 senelik kiralayarak sonlandıran siyah-beyazlılar, bu bölgedeki eksikliğini de 24 yaşındaki yıldızı renklerine katarak gerçekleştirmiş oldu. Gökhan Gönül'ün boşluğunu dolduracak olan Rosier dün sağlık kontrolünden geçerken; bazı kesimler tarafından daha sahaya çıkmadan eleştirilmeye başlanan oyuncu için eski hocalarından gelen yorumların tamamı ise pozitif yönde.

GELİŞMEYE AÇIK

Rosier'in Rodez'deki eski teknik direktörü Laurent Peyrelade; "Onu ilk gördüğümde etkilendim. Her yıl gençleri test etmek için dört ila beş genci yukarı taşırız. Sağda oynadı. Modern ve atletik özelliklere sahipti. Dinamik bir futbolcu. Aniden hızlanma konusunda büyük bir kapasiteye sahip" yorumunda bulunurken; Dijon'daki hocası Dall'oglio da "İkinci yarının ilk aylarında onun açılıp gerçek bir Ligue 1 oyuncusu olduğunu görmeye başladık. Bu benim için önemliydi. Önceliğim gelişen oyuncular oldu her zaman" diye konuştu.

SATIN ALMA BEDELİ 7 MİLYON

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier için herhangi bir bedel ödemeyecek. Ancak Fransız sağ bekin sözleşmesinde 7 milyon euro'luk isteğe bağlı satın alma bedeli bulunacak. Beşiktaş, Rosier'e Sporting Lizbon'un bir sezonda ödediği 645 bin euro'luk maaşın tamamını üstlenecek.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Rosier için bir yorum da Sky Sports'da yapıldı. Scout Lyall Thmoas, 2018'de Sporting'e transfer olmadan önce genç oyuncu için "Oyunu çok yönlü. Karşılaştırmalı istatistikler her 90 dakikada ortalamanın üzerinde müdahale ve engellemelerle savunma açısından sağlam bir oyuncu olduğunu göstermekte. Güçlü, ikili mücadelelerle başarılı ve cesur bir oyuncu grafiği çiziyor" ifadelerini kullandı.