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'ın yeni transferi Rosier idmana çıktı

'in 4. haftasında sahasında 'ni konuk edecek 'ta yeni idmana çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:57
Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier idmana çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni da yer aldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

maçı hazırlıklarını tamamlayan, siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

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