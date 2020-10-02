Sergen hocayla güneşli günlere

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:44Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörSeren Yalçın'a bir kez daha sahip çıktı. Başkan Çebi, "Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın" diye konuştu.