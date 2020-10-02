Haberler Beşiktaş Sergen hocayla güneşli günlere

Sergen hocayla güneşli günlere

Başkanı , 'a bir kez daha sahip çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Sergen hocayla güneşli günlere
Başkanı , 'a bir kez daha sahip çıktı. Başkan Çebi, " hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN