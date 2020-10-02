Rosier tamam

Transfer görüşmelerine hız veren Beşiktaş, sağ beke yapılacak takviye konusunu sonunda çözüme kavuşturmayı başardı. Valentin Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'la anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile de pazarlıklarını tamamladı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ilk etapta 1 milyon euro garanti ücret istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise 750 bin euro önerdiği belirtildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Rosier ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak. Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyebiliyor. Başarılı oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.



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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, geçen sezon 17 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist yapamadı. Valentin Rosier'in toplamda ise 76 resmi müsabakada 7 asisti bulunuyor.



Dün gece İstanbul'a gelen Kartal'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, sol tarafta da görev yapabiliyor. Bugün sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak.