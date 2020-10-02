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Rosier tamam

S. Lizbon’un bedelsiz kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki genç sağ bek ile anlaşmaya varıldı ’le 1 senelik mukavele yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Rosier tamam

görüşmelerine hız veren , sağ beke yapılacak takviye konusunu sonunda çözüme kavuşturmayı başardı. 'in kulübü 'la anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile de pazarlıklarını tamamladı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ilk etapta 1 milyon euro garanti ücret istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise 750 bin euro önerdiği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Rosier ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak. Bir dönem U21 'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyebiliyor. Başarılı oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, geçen sezon 17 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist yapamadı. Valentin Rosier'in toplamda ise 76 resmi müsabakada 7 asisti bulunuyor.

Dün gece İstanbul'a gelen Kartal'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, sol tarafta da görev yapabiliyor. Bugün sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak.

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