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Kırıntılı sürprizi

Siyah-beyazlılar, Konya ile sözleşmesini feshetme görüşmeleri yapan 35 yaşındaki ’dan gelecek haberi bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Kırıntılı sürprizi

, 35 yaşındaki 'nın transferi için ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. döneminde kadro dışı bırakılan ancak 'ın göreve gelmesinin ardından affedilen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı, Konyaspor'a veda etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Konyasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan ve yeşil-beyazlı kulüpten bonservisini bedelsiz almak için görüşen Kırıntılı, diğer yandan da Beşiktaş ile dirsek temasını sürdürüyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR BEKLENİYOR
Konyaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın cuma gününe kadar sözleşme sorununu ortadan kaldırması bekleniyor. Ersin ve Utku'nun yanına bir de tecrübeli kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör daha önce "Genç kalecilerimiz Ersin ve Utku'ya inanıyoruz ancak 'in havasını bilen, tecrübeli bir kaleciye de hayır demeyiz" diyerek 1 numara takviyesi için açık kapı bırakmıştı.

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