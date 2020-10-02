Hocamız istedi biz de bitirdik!

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden Sergen Yalçın'ın bilgisi olduğunu söyledi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:48Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden Sergen Yalçın'ın bilgisi olduğunu söyledi. Torunoğulları, "Transferlerin hepsi hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" dedi.