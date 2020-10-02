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Hocamız istedi biz de bitirdik!

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden 'ın bilgisi olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hocamız istedi biz de bitirdik!
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, yapılan tüm transferlerden 'ın bilgisi olduğunu söyledi. Torunoğulları, "Transferlerin hepsi hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" dedi.
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