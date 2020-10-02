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Borja'yı ertelediler

Marca gazetesinin edisyonu, Palmeiras'ın 'ın için yaptığı teklifi çok düşük bulduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Borja'yı ertelediler

Marca gazetesinin edisyonu, Palmeiras'ın 'ın için yaptığı teklifi çok düşük bulduğunu yazdı. Aboubakar'ı alınmasına rağmen forvet arayışlarına devam etmesi yüzünden Palmeiras'ın mesaj göndererek Borja için bir görüşme daha teklif ettiğini, ancak siyah- beyazlıların görüşmeyi ertelediği öğrenildi.

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