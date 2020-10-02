Borja'yı ertelediler

Marca gazetesinin Güney Amerika edisyonu, Palmeiras'ın Beşiktaş'ın Miguel Borja için yaptığı teklifi çok düşük bulduğunu yazdı. Aboubakar'ı alınmasına rağmen forvet arayışlarına devam etmesi yüzünden Palmeiras'ın mesaj göndererek Borja için bir görüşme daha teklif ettiğini, ancak siyah- beyazlıların görüşmeyi ertelediği öğrenildi.