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'ta maçı öncesi Atiba sevinci!

'in 4. haftasında sahasında ile oynayacak olan 'a Kanadalı futbolcusu 'dan iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu, son idmanda takımla çalıştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:52
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi Atiba sevinci!

, 'in 4. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ATIBA MÜJDESİ

Bu arada sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve maçlarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu 'dan iyi haber geldi. Kanadalı futbolcu, idmanda takımla çalıştı. Atiba, görev verilmesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.


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