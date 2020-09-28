Kartal'ın 'Vida'sı çıktı

Beşiktaş'ta sezona çok kötü başlangıç yapan Domagoj Vida, Konyaspor deplasmanında da birbiri ardına hatalar yaptı. İlk golde kötü bir geri pası verdi. İkinci golde rakibin önüne gelemedi. Üçüncü golde kalecisi Ersin'e dönmek isterken meşin yuvarlağı direkt Konyasporlu Artem Kravets'e teslim etti. Onun pasında da Shengelia rahat bir şekilde fileleri sarstı. Dördüncü golde ise penaltıya sebep oldu. Yenilen her golde büyük hatalar yapan tecrübeli stopere taraftarlar da büyük tepki gösterdi.

'KADRO DIŞI KALSIN'

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda Vida için "Hemen kadro dışı bırakılsın. Resmen bilerek kötü oynuyor" yorumları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, takımın en çok kazanan ismi olan Vida ile bir an önce yolların ayrılmasını istiyor. Siyahbeyazlı yönetim de 31 yaşındaki futbolcunun 3.4 milyon euro'luk ağır maaş yükünden kurtulmak istiyor ancak Vida kendisini isteyen hiçbir kulüp bu rakama yanaşmadığı için Kartal'dan gitmiyor.

KALE DÜŞTÜ

Kartal savunmasını bir türlü toparlayamadı. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Avrupa'da Rio Ave ve PAOK karşılaşmalarında gol yiyen Kartal, Süper Lig'de de rakiplerine engel olamadı. Trabzonspor ve Antalyaspor mücadelelerinden sonra Konyaspor deplasmanında da inanılmaz hatalar yaptılar. Ligde geride kalan 3 haftada da kalelerinde gol gördüler.