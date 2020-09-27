Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası flaş açıklama! "Sorumlu benim"

'dan Konyaspor maçı sonrası flaş açıklama! "Sorumlu benim"

'in 3. haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup olan 'ta , "Sorumlu benim! Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 20:02
Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası flaş açıklama! "Sorumlu benim"

'in 3. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Şok bir mağlubiyetle sarsılan Beşiktaş'ta , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı camiadan özür dileyen Sergen Yalçın, "Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsak sahanın içine, oyunculara gireceğim" dedi.

Sorumluluğu üstüne aldığını vurgulayan Yalçın, "Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan" diye konuştu.

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