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'ta süresiz bırakıldı!

'ta yeni sezon takımda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu süresiz olarak bırakıldı. 32 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:46 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 01:55
Beşiktaş'ta Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı!

'ta karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak bırakıldı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş idari ve teknik karar doğrultusunda 'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.

LİSANSLARI DONDURULACAK!
Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.

Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.

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