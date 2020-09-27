Beşiktaş'ta Jeremain Lens süresiz kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası radikal kararlar alınmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Douglas ve Mirin'den sonra bir isim daha süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş idari ve teknik karar doğrultusunda Jeremain Lens'i süresiz kadro dışı bıraktı. Lens yarın itibariyle Douglas ve Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacak.

LİSANSLARI DONDURULACAK!

Beşiktaş yönetimi Lens, Mirin ve Douglas takımdan ayrılmasa da lisanslarını dondurmayı planlıyor.

Josef'e geçici lisans çıkartılması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı 13 olacak. Kalan 1 yabancı futbolcu hakkını santrafor transferinden yana kullanılacak.



