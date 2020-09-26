Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Atiba şoku! Açıklama geldi

Beşiktaş'ta Atiba, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır"



