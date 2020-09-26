Son dakika... Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı resmen açıkladı!

Beşiktaş, cuma günü detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar'ın lisansını geçtiğimiz günlerde çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.

2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABOUBAKAR: "EVİME GERİ DÖNDÜM"

"Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutuyum. Burası, Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye Şapiyonluğu yaşadığımız, kupalar kazandığımız kulübüm. Bu kulübü asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm."

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