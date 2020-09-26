Sağ bek takviyesi için de çalışmaların sürdüğü Kartal'da devre arasına kadar eldeki isimlerle devam etme düşünçesi ağır basmaya başladı. Necip, Dorukhan, Atiba gibi isimlerle devre arasına kadar o bölgeyi idare etmeyi düşünen yönetimin, ara dönemde iyi bir sağ bek transferi yapmak istediği gelen haberler arasında.
Sağ bek devre arasına kaldı
Sağ bek takviyesi için de çalışmaların sürdüğü Kartal'da devre arasına kadar eldeki isimlerle devam etme düşünçesi ağır basmaya başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50