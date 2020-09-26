Sağ bek devre arasına kaldı

Sağ bek takviyesi için de çalışmaların sürdüğü Kartal'da devre arasına kadar eldeki isimlerle devam etme düşünçesi ağır basmaya başladı. Necip, Dorukhan, Atiba gibi isimlerle devre arasına kadar o bölgeyi idare etmeyi düşünen yönetimin, ara dönemde iyi bir sağ bek transferi yapmak istediği gelen haberler arasında.