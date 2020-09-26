Haberler Beşiktaş Sağ bek devre arasına kaldı

devre arasına kaldı

Sağ bek takviyesi için de çalışmaların sürdüğü 'da devre arasına kadar eldeki isimlerle devam etme düşünçesi ağır basmaya başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Sağ bek devre arasına kaldı

takviyesi için de çalışmaların sürdüğü 'da devre arasına kadar eldeki isimlerle devam etme düşünçesi ağır basmaya başladı. Necip, Dorukhan, Atiba gibi isimlerle devre arasına kadar o bölgeyi idare etmeyi düşünen yönetimin, ara dönemde iyi bir sağ bek transferi yapmak istediği gelen haberler arasında.

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