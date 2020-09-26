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Karanlık kuruldu geceye!

Devler Ligi sonrası ’ne de veda edildi, transferler çok gecikti, üstelik oynanan oyun da hiç iç açıcı değil.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Karanlık kuruldu geceye!

Sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayaliyle giren , Portekiz ekibi 'ye elenince 'ne bile kalamadan Avrupa kupalarına şimdiden veda etti. Siyah-beyazlılar Sampiyonlar Ligi elemesinde de Yunan ekibi 'a yenilmişti. PAOK yenilgisine, hazırlık dönemi süresinin kısa olması ve transferlerin yetişmemesi sebep olarak gösterilse de nispeten çok daha zayıf olan Rio Ave'ye de elenilmesi öne sürülen sebeplerin geçersiz kalmasına neden oldu. Çünkü; PAOK maçından sonra aradan geçen 30 günde ne santrfor, sağ bek ve hücum kanat oyuncusu alındı, ne de mevcut takım hazır hale getirildi. ayrıca oyun anlamında da geçen sezonun son haftalarındaki görüntüsünden uzak kaldı. 'u deplasmanda 3-0 yenmesine rağmen PAOK, ve Rio Ave maçlarında oyunun önemli bölümünde takımın kendi sahasında kalması hala hazır olmadığı mesajını verdi. Bunun en büyük sebebi de yine yapılamayan transferler olarak gösterildi.

GÖZLER HOCADA

İçinde bulunulan durum, skorlar ve kayıplar gözleri 'a çevirdi. Teknik direktör Yalçın'ın koronavirüsü atlatarak yeniden takımın başına geçmesi ve yapılacak yeni transferleri bir an önce takıma adapte ederek bu soruna bir çözüm bulması, taraftarın en büyük beklentisi.

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