Beşiktaş'ta iki isim gözden çıkartıldı! Sözleşmeleri askıya alabilir

Beşiktaş'ta, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar transferi sonrası yabancı sayısı 16'ya ulaştı. Kadroya dahil edilmesi planlanan bir başka forvet oyuncusu Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde ise sayı 18'e yükselecek.

Sabah'ta yer alan habere göre bu durumda kontenjanı açmak için Isimat Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim, ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

ADAYLAR BELLİ

Gönderilmeye ilk aday olan Cyle Larin'i, Hollanda ekibi AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday Jeremain Lens ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak.



