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'ta iki isim gözden çıkartıldı! Sözleşmeleri askıya alabilir

Son olarak kadrosuna Kamerunlu golcü 'ı katan 'ta çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte bir yandan da yabancı sayısının düşürülerek kontenjanda yer açılması planlanıyor. İşte takımda gözden çıkarılan iki isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:23
Beşiktaş'ta iki isim gözden çıkartıldı! Sözleşmeleri askıya alabilir

'ta, Kamerunlu golcü transferi sonrası yabancı sayısı 16'ya ulaştı. Kadroya dahil edilmesi planlanan bir başka forvet oyuncusu Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde ise sayı 18'e yükselecek.

Sabah'ta yer alan habere göre bu durumda kontenjanı açmak için Isimat Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim, ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

ADAYLAR BELLİ

Gönderilmeye ilk aday olan Cyle Larin'i, ekibi AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak.


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