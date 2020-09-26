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'ta 40 milyon euro'luk hüsran!

Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda ettiği için yaklaşık 35 milyon euro gelirden olan , ’nde gruplara katılmayı başarsaydı 6 milyon euro’nun sahibi olacaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:52 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:50
Beşiktaş'ta 40 milyon euro'luk hüsran!

Avrupa'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası 'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Son olarak ön elemesinde 'ye penaltılarla yenilip elenen Beşiktaş sadece Avrupa defterini kapatmakla kalmadı, yaşanan büyük ekonomik krizde önemli bir gelirden de oldu.

BENZER BİR TABLO YAŞANDI
Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 'a mağlup olan Beşiktaş yaklaşık 35 milyon Euro'yu elinin tersiyle itmişti. Benzer bir durum UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de yaşandı.

ÖNCE PAOK SONRA RİO AVE
eğer gruplara kalabilseydi toplam 6 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacaktı. Ancak Siyah-Beyazlılar PAOK ve Rio Ave'ye elenip 40 milyon euro'yu kaçırmış oldu.

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