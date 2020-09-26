Beşiktaş'ta 40 milyon euro'luk hüsran!

Avrupa'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye penaltılarla yenilip elenen Beşiktaş sadece Avrupa defterini kapatmakla kalmadı, yaşanan büyük ekonomik krizde önemli bir gelirden de oldu.



BENZER BİR TABLO YAŞANDI

Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a mağlup olan Beşiktaş yaklaşık 35 milyon Euro'yu elinin tersiyle itmişti. Benzer bir durum UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de yaşandı.



ÖNCE PAOK SONRA RİO AVE

Kartal eğer gruplara kalabilseydi toplam 6 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacaktı. Ancak Siyah-Beyazlılar PAOK ve Rio Ave'ye elenip 40 milyon euro'yu kaçırmış oldu.