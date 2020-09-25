Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Bastos...

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Bastos...

'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Beşiktaş'ta yönetim 'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Kalinic, Bastos, Yedlin gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:07
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Bastos...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , N'skala, , Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. Forvet ve sağ bekte ciddi eksiklik hisseden Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

YEDLIN

önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

EDUARDO SALVIO

Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde , ve son olarak formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

NIKOLA KALINIC

Siyah-beyazlılar, bu transfer için ayırdığı 1 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varılan Kalinic, 1 milyon Euro'nun İspanyol ekibine verilmesi halinde imza parası alamayacak. Bu nedenle de maaşının 3 milyon Euro olmasını istiyor. Beşiktaş ise ilk anlaşılan rakamdan yukarıya çıkmayı düşünmüyor ve oyuncudan fedakârlık bekliyor.

ABOUBAKAR

Beşiktaş 24 Eylül 2020 tarihinde Aboubakar'ı 'a getirdi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolleri ve evraklarının tamamlanmasının ardından kadroya katılması bekleniyor.

MIGUEL BORJA

Şili basınında yer alan haberlerde; siyah-beyazlıların Miguel Borja ile ilgilendiği ileri sürüldü. ekibi Junior ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

BASTOS

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Bastos, tercihinin Süper Lig olmasından dolayı, temsilcisi Al Shabab'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Schira, Beşiktaş ve 'in oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu vurguladı.

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