Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miguel Borja için kiralama teklifi yaptı!

Vincent Aboubakar dışında bir yabancı santrfor transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, bonservisi Palmeiras'ta bulunan Miguel Borja'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı golcü Borja'nın transferi için Palmeiras'a 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

MIGUEL BORJA KİMDİR?

27 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde şimdiye kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi. Tierra Alta doğumlu oyuncunun bonservisi Brezilya Serie A Ligi takımlarından Palmeiras'ta bulunuyor. Miguel Borja, Junior FC takımında kiralık olarak forma giyiyor.Bu sezon 8 maça çıkan Miguel Borja, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Miguel Borja, Kolombiya Milli Takımı'nda 10 maçta görev aldı ve 3 gol attı.



