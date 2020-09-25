Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miguel Borja için kiralama teklifi yaptı!

Son dakika haberi: için kiralama teklifi yaptı!

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'tan flaş bir hamle geldi. ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı golcü 'nın transferi için kulübü 'a kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 21:07 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 21:25
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miguel Borja için kiralama teklifi yaptı!

dışında bir yabancı santrfor transferi daha yapmak isteyen , rotayı 'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, bonservisi 'ta bulunan 'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı golcü Borja'nın transferi için Palmeiras'a 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

MIGUEL BORJA KİMDİR?
27 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde şimdiye kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi. Tierra Alta doğumlu oyuncunun bonservisi Brezilya Serie A Ligi takımlarından Palmeiras'ta bulunuyor. Miguel Borja, Junior FC takımında kiralık olarak forma giyiyor.Bu sezon 8 maça çıkan Miguel Borja, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Miguel Borja, Kolombiya 'nda 10 maçta görev aldı ve 3 gol attı.

BİZE ULAŞIN