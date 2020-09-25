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'ta takımın başına döndü

3. eleme turunda Portekiz ekibi 'ye elenen , 'in 3'üncü haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı. Takımı corona virüsü atlatan çalıştırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:01
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başına döndü

3'üncü eleme turunda dün akşam Portekiz ekibi 'ye elenen , 'e döndü. Siyah-beyazlılar bu sabah BJK 'nde yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. karşılaşmasından önce yakalandığı corona virüsü atlatan , takımın başında ilk kez idmana çıktı. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

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