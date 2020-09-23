Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'a Balotelli baskısı! "Elimizi çabuk tutmazsak onu da kaçıracağız"

'a Balotelli baskısı! "Elimizi çabuk tutmazsak onu da kaçıracağız"

yönetimi, mali şartlarına da uygun olan defterini kapatmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler, 'la yapıtıkları görüşmede İtalyan golcü için Genoa'nın da devreye girdiğini belirterek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Sergen Yalçın'a Balotelli baskısı! "Elimizi çabuk tutmazsak onu da kaçıracağız"

Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren 'ın mali şartlarına en uygun forvet ... Çünkü siyah-beyazlı yönetim yeni forvet için ne bonservis ödemek istiyor, ne de 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş. Bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, 'ın "risk" görmesine rağmen edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.

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