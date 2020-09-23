Sergen Yalçın'a Balotelli baskısı! "Elimizi çabuk tutmazsak onu da kaçıracağız"

Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın mali şartlarına en uygun forvet Mario Balotelli... Çünkü siyah-beyazlı yönetim yeni forvet için ne bonservis ödemek istiyor, ne de 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş. Bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, Sergen Yalçın'ın "risk" görmesine rağmen transfer edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.