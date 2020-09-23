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'ta maçı mesaisi tamamlandı! Atiba, Josef ve ...

Temsilcimiz , 3. ön eleme turunda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, , ve Kevin antrenmana katılmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:42 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:43
Beşiktaş'ta Rio Ave maçı mesaisi tamamlandı! Atiba, Josef ve N'Koudou...

, 3. eleme turunda yarın Portekiz'in takımıyla evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK 'nde yardımcı antrenör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana ağrıları olan , evrak işlemleri henüz tamamlanmayan katılmadı. Takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır durumda olmayan Georges-Kevin da idmanda yer almadı.

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