Haberler Beşiktaş Yedlin geliyor

geliyor

Bir süre önce görüşmelere başlanan Newcastle’lı sağ bek ’in hafta içinde için ’da olacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Yedlin geliyor
Sağ bek takviyesi çalışmaları kapsamında bir süre önce görüşmelere başlanan konusunda flaş gelişmeler yaşandı. 'dan ayrılmaya hazırlanan ABD'li oyuncunun bu hafta 'a gelerek 'a imza atacağı belirtildi. Görüşmeleri yürüten Erdal Torunoğulları'nın hem 27 yaşındaki futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştığı kaydedildi. Sağ kanatta da görev yapan Yedlin için İngiliz basını da benzer iddialarda bulundu. Ada basını "Yedlin, Newcastle'nin sezon planlamasına uymuyor ve devi, Yedlin transferini bitirmek üzere" ifadelerini kullandı. Yedlin, Newcastle'da 116 maçta 3 gol, 10 asist üretti.
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