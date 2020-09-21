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Kanada

Sports, ’ta forma giyen 30 yaşındaki için ’ın kiralama teklifi yaptığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:56 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Kanada Eduardo Salvio
'ın Arjantin ekibi 'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu için kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde , ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Arjantin ekibi formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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