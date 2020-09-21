Kanada Eduardo Salvio

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:56Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Eduardo Salvio için kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. TyC Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Arjantin ekibi formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.