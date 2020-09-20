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için saatler sayıyor! Kalinic olmazsa Koita

’ın forvet transferinde ilk sırada yer alan ’in son kararını en geç yarına kadar yönetime bildirmesi bekleniyor. Hırvat yıldızdan olumsuz yanıt gelirse ile görüşülecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:31
Beşiktaş transfer için saatler sayıyor! Kalinic olmazsa Koita

, 'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde Kartal, Atletico Madrid ile masaya oturacak.

Takvim'in haberine göre, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise ile görüşülecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yalçın'ın "Forvet transferini bir an önce bitirelim" dediği belirtildi.

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