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'tan imalı paylaşım! "Ne sahada , ne de ekran başında"

Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada , ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:22
Beşiktaş'tan imalı paylaşım! "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında"

Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada , ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un attığı golden önce yanlış taç kararı verildiğini iddia ederken, son dakikalardaki tartışmalı el pozisyonunda da penaltı kararı beklemişti.

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