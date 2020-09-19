Beşiktaş'tan imalı paylaşım! "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında"

Beşiktaş Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
Ne sahada VARsınız, ne ekran başında! https://t.co/LtrKz2Y4Op— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2020
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un attığı golden önce yanlış taç kararı verildiğini iddia ederken, son dakikalardaki tartışmalı el pozisyonunda da penaltı kararı beklemişti.