Haberler Beşiktaş Mert Yılmaz için 3 taksit

için 3 taksit

Bayern’de oynayan 21 yaşındaki sağ bek için 500 euro bin önerildi. Alman ekibi peşin 600 bin istedi. Yönetim 3 taksitte ödemeyi teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 22:22 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Mert Yılmaz için 3 taksit

Sağ bek transferi için çalışmalarn yapan 'ın gündemine 'dan bir gurbetçi geldi. Siyah-beyazlıların, genç takımında oynayan için Alman kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi. Kıran kırana geçen görüşmelerde Beşiktaş'ın 500 bin euro teklif ettiği, Bayern'in ise 1 milyon euro istediği kaydedildi. Bu ücret ikinci görüşmede 600 bin euro'ya düştü ancak Bayern, bu bedeli nakit olarak istediğini Beşiktaşlı yetkililere iletti. Beşiktaş, 600 bin euro'yu üç taksitle ödeyelim derken; Alman kulübü bu ücretin ödenmesi konusunda soru işaretlerinden ötürü taksit seçeneğine yanaşmadı. 21 yaşındaki sağ bekin son durumu birkaç içinde netleşecek. Mert olmazsa rota yine Sangare'ye dönecek.

SUNA KIRAÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Beşiktaş, vefat eden için başsağlığı mesajı yayınladı: Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Koç ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileriz.

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