Mert Yılmaz için 3 taksit

Sağ bek transferi için çalışmalarn yapan Beşiktaş'ın gündemine Almanya'dan bir gurbetçi geldi. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih genç takımında oynayan Mert Yılmaz için Alman kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi. Kıran kırana geçen görüşmelerde Beşiktaş'ın 500 bin euro teklif ettiği, Bayern'in ise 1 milyon euro istediği kaydedildi. Bu ücret ikinci görüşmede 600 bin euro'ya düştü ancak Bayern, bu bedeli nakit olarak istediğini Beşiktaşlı yetkililere iletti. Beşiktaş, 600 bin euro'yu üç taksitle ödeyelim derken; Alman kulübü bu ücretin ödenmesi konusunda soru işaretlerinden ötürü taksit seçeneğine yanaşmadı. 21 yaşındaki sağ bekin son durumu birkaç içinde netleşecek. Mert olmazsa rota yine Sangare'ye dönecek.

SUNA KIRAÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Beşiktaş, vefat eden Suna Kıraç için başsağlığı mesajı yayınladı: Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Koç ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileriz.