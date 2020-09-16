En zayıf halka kim olacak?

Beşiktaş'ta son olarak Josef takıma katılmıştı. Brezilyalı orta saha ve Montero transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. Fakat kısa süre önce yönetim kararıyla Douglas ve Mirin, kadro dışı bırakılmıştı. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, forvet ve sağ bek takviyeleriyle yabancı futbolcu sayısı tekrar 15'e yükselecek. 14 yabancı kuralının bu sezon da geçerli olacağı göz önünde bulundurulduğunda teknik heyet, kısa süre içinde yabancı futbolculardan en az biriyle yolları ayırmak zorunda kalacak. Yalçın'ın bu süreçte nasıl bir karar vereceği merak konusu.