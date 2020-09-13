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Josef de Souza Beşiktaş için yola çıktı! İşte o paylaşım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
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de Souza için yola çıktı! İşte o paylaşım

'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , bir dönem forması da giyen de Souza ile anlaşmıştı. Brezilyalı futbolcu, uçağın içinden 'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:32 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 11:04
Josef de Souza Beşiktaş için yola çıktı! İşte o paylaşım

çalışmalarını sürdüren , de Souza'ya kavuşuyor. Siyah-beyazlı takım her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusunu 'a getiriyor.

Bugün öğleden sonra 'de olacak Josef de Souza, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Taraftarları heyecanlandıran bu paylaşımda, Josef'in ailesiyle birlikte uçakta olduğu görülüyor.

31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını da bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirerek transfer sinyalini vermişti.