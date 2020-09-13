Josef de Souza Beşiktaş için yola çıktı! İşte o paylaşım

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Josef de Souza'ya kavuşuyor. Siyah-beyazlı takım her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiriyor.

Bugün öğleden sonra Türkiye'de olacak Josef de Souza, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Taraftarları heyecanlandıran bu paylaşımda, Josef'in ailesiyle birlikte uçakta olduğu görülüyor.

31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını da bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirerek transfer sinyalini vermişti.