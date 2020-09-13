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Cyle Larin: Oynamak istiyorum! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Haberler Beşiktaş Cyle Larin: Oynamak istiyorum!

Cyle Larin: Oynamak istiyorum!

Son dakika... 'in ilk haftası dev bir derbiye sahne oluyor. ezeli rakibi 'ı sahasında ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:42