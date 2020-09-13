Cyle Larin: Oynamak istiyorum!

Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Öte yandan ligin ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken zorlu derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in, yönetime "Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.