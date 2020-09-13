Süper Lig'de heyecan 1. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Öte yandan ligin ilk haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken zorlu derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in, yönetime "Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Cyle Larin: Oynamak istiyorum!
Son dakika... Süper Lig'in ilk haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Trabzonspor ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:42