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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer mesajı! Taraftarımız sabırlı olsun - Son dakika Beşi...
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Başkanı 'den mesajı! "Taraftarımız sabırlı olsun"

Başkanı , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kulübün kanalına konuşan Çebi, döneminin henüz bitmediğini vurgulayıp, "Taraftarlarımız sabırlı olsunlar" ifadesini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:07
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer mesajı! "Taraftarımız sabırlı olsun"

Başkanı , 'in ilk haftasında karşılaşacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, kulübün kanalına yaptığı açıklamada özellikle konusunda siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.

Çebi'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Her şeyden önce inşallah kazasız belasız, hayırlı bir sezon olur. Pandeminin etkilerini gördük. Hocamızın rahatsızlığı, daha öncesinde benim. Başka takımlarda başka futbolcular... İlginç bir sezon geçireceğiz. Seyirci yok, en kötü tarafı da bu.

Deplasmanda, Trabzonspor gibi güçlü bir rakiple başlıyoruz. Hocasız başlıyoruz. Tek tesellim, ben buradayım yönetici arkadaşlarımla. İnşallah takıma moral ve motivasyonu vermiş oluruz.

"TRANSFER DÖNEMİ HENÜZ BİTMEDİ!"
Transfer dönemi henüz bitmedi. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Beşiktaş taraftarı benim için çok kıymetli. Taraftarlarımıza baktığım zaman maçların seyircisiz oynanacak olması en çok bizi etkileyecek. Kavuşuruz inşallah çok yakında. Ne yapalım... Sağlık olsun."