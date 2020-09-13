Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer mesajı! "Taraftarımız sabırlı olsun"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, kulübün sosyal medya kanalına yaptığı açıklamada özellikle transfer konusunda siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.

Çebi'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Her şeyden önce inşallah kazasız belasız, hayırlı bir sezon olur. Pandeminin etkilerini gördük. Hocamızın rahatsızlığı, daha öncesinde benim. Başka takımlarda başka futbolcular... İlginç bir sezon geçireceğiz. Seyirci yok, en kötü tarafı da bu.

Deplasmanda, Trabzonspor gibi güçlü bir rakiple başlıyoruz. Hocasız başlıyoruz. Tek tesellim, ben buradayım yönetici arkadaşlarımla. İnşallah takıma moral ve motivasyonu vermiş oluruz.

"TRANSFER DÖNEMİ HENÜZ BİTMEDİ!"

Transfer dönemi henüz bitmedi. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Beşiktaş taraftarı benim için çok kıymetli. Taraftarlarımıza baktığım zaman maçların seyircisiz oynanacak olması en çok bizi etkileyecek. Kavuşuruz inşallah çok yakında. Ne yapalım... Sağlık olsun."