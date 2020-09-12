Töre Sergen'i üzdü

Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Malatyaspor ile bonservis sorununu çözdüğü anda ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, beklenmedik bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Töre'nin aynı gün Beşiktaş'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Töre "Kimseye imza atmadım" diyerek siyah-beyazlı ekibe gitmeyebileceğinin sinyalini verdi. Gökhan Töre'nin Beşiktaş'tan senelik 1.2 milyon euro garanti para istediği, siyah-beyazlıların ise 800 bin euro garanti paradan yukarı çıkmadığı için görüşmelerin tıkandığı ortaya çıktı.