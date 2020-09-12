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Töre Sergen'i üzdü

’nin senelik 1.2 milyon euro’dan kapıyı açması transferi çıkmaza soktu!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Töre Sergen'i üzdü

'ta şoku yaşanıyor. Teknik direktör 'ın, "Malatyaspor ile bonservis sorununu çözdüğü anda ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, beklenmedik bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Töre'nin aynı gün Beşiktaş'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Töre "Kimseye imza atmadım" diyerek siyah-beyazlı ekibe gitmeyebileceğinin sinyalini verdi. Gökhan Töre'nin Beşiktaş'tan senelik 1.2 milyon euro garanti para istediği, siyah-beyazlıların ise 800 bin euro garanti paradan yukarı çıkmadığı için görüşmelerin tıkandığı ortaya çıktı.