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10 Eylül 2020, Perşembe
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Sangare'ye Tuna engeli

Sangare'ye Tuna engeli

, için Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Akdeniz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro satın alma teklifi yapıldı.

, için Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Akdeniz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro satın alma teklifi yapıldı. Ancak Tamer Tuna'nın, "Nazım bizim takımımız için önemli bir oyuncu. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncuları bulmak zor" diyerek bu transferi zora soktuğu belirtildi.

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  1. 10.9.2020
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