Josef de Souza Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş yönetimi, Elneny’nin yerine düşündüğü 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla 1+1 yıllığına el sıkıştı ve Türkiye’ye davet etti.
Sezonun başlamasına sayılı günler kala halen aradığı golcüyü takıma kazandıramayan Beşiktaş yönetimi, Elneny'nin ayrılığından doğan boşluğu Josef de Souza ile doldurmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, öncesi gün yaptığı toplantıda "Elneny'nin kalmasını çok isterdim" diyerek bu bölgede eksiklik yaşadığını dile getirmiş, yönetim de bunun üzerine tecrübeli hocanın listesindeki isimlerden biri olan Josef de Souza ile temasları sıklaştırmıştı.
SERGEN HOCA BİTİRİN DEDİ
Öyle ki Sergen Yalçın aynı toplantıda "Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum" diyerek transfere onay vereceğini milyonların önünde resmen açıkladı. Yönetim de Brezilyalı yıldızla görüşerek teklifini yineledi ve 850 bin euro önerdi. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı ön libero ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu, resmi imzaların atılması için Türkiye'ye davet edildi. Sambacı birkaç gün içinde gelip yeni takımına katılacak.
Son olarak Al Ahli'de forma giyen Josef, 12 milyon euro bonservisle Suudi Arabistan'a gitmişti.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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