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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Josef de Souza Beşiktaş'a geliyor

yönetimi, Elneny’nin yerine düşündüğü 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla 1+1 yıllığına el sıkıştı ve Türkiye’ye davet etti.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala halen aradığı golcüyü takıma kazandıramayan yönetimi, Elneny'nin ayrılığından doğan boşluğu ile doldurmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, öncesi gün yaptığı toplantıda "Elneny'nin kalmasını çok isterdim" diyerek bu bölgede eksiklik yaşadığını dile getirmiş, yönetim de bunun üzerine tecrübeli hocanın listesindeki isimlerden biri olan Josef de Souza ile temasları sıklaştırmıştı.

SERGEN HOCA BİTİRİN DEDİ
Öyle ki Sergen Yalçın aynı toplantıda "Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum" diyerek transfere onay vereceğini milyonların önünde resmen açıkladı. Yönetim de Brezilyalı yıldızla görüşerek teklifini yineledi ve 850 bin euro önerdi. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı ön libero ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu, resmi imzaların atılması için Türkiye'ye davet edildi. Sambacı birkaç gün içinde gelip yeni takımına katılacak.

Son olarak Al Ahli'de forma giyen Josef, 12 milyon euro bonservisle Suudi Arabistan'a gitmişti.

  1. 9.9.2020
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