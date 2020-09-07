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07 Eylül 2020, Pazartesi
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feshedildi

Enzo Roco feshedildi

, Şilili stoper ile yolları ayırdı.

, Şilili stoper ile yolları ayırdı. Roco, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı ve Roco'yla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Şilili futbolcuya 700 bin euro ödenecek.
  1. 7.9.2020
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