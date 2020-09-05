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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'dan golcü hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika: Aboubakar ile görüşmelere başladı

Son dakika: Beşiktaş Aboubakar ile görüşmelere başladı

Son dakika haberine göre; Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , ile görüşmelere başladı ve kulübünden sağlık raporlarını istedi.

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet ile görüşmelere başladı. Yıldız oyuncunun sağlık raporları istendi.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 18:30
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