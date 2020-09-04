Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti!
Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve kendilerine takım bulmaları istenen Enzo Roco ile Isimat-Mirin, yönetimin bu teklifine olumsuz yanıt verdi. İki stoperin, Beşiktaş'tan aldıkları maaşı başka bir kulüpte kazanamayacaklarını gerekçe göstererek ayrılığa sıcak bakmadıkları iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isterken, diğer taraftan da bazı futbolcularıyla yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından takımda düşünülmeyen Enzo Roco ve Isimat-Mirin'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Kendilerine takım bulmaları istenen iki stoperin ise Ahmet Nur Çebi yönetiminin bu isteğine olumsuz yanıt verdikleri iddia edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Roco ve Isimat-Mirin'in menajerleri, oyuncularının Beşiktaş'tan aldıkları maaşı başka bir kulüpte kazanamayacaklarını gerekçe göstererek ayrılığa sıcak bakmadıklarını yönetime bildirdi.
ROCO GİTMEZSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Sezon başı kampına katılan Mirin ve Roco'nun kulübün bu talebine, "Biz Avrupa'da menajerimizle birçok kulüp aradık fakat Beşiktaş'ın bize verdiği maaşı veren kulüp bulamadık. Beşiktaş'a gelmeden 350-400 bin Euro'ya oynuyorduk. Beşiktaş ile 3 yıllığına yıllık 1 milyon 300 bin Euro alıyoruz. Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım" yanıtını verdikleri ifade edildi.
Aldığı yanıta şaşıran Beşiktaş yönetimi ise yeni transfer Montero'nun idmana çıkmasının ardından Roco'dan bir kez daha takımdan ayrılmasını isteyecek. Yine kabul etmezse Şilili futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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