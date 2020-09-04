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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Roco ve Mirin'den ayrılık talebine flaş yanıt!

Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti!

Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti!

'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve kendilerine takım bulmaları istenen ile Isimat-Mirin, yönetimin bu teklifine olumsuz yanıt verdi. İki stoperin, Beşiktaş'tan aldıkları maaşı başka bir kulüpte kazanamayacaklarını gerekçe göstererek ayrılığa sıcak bakmadıkları iddia edildi.

çalışmalarını sürdüren , bir yandan kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isterken, diğer taraftan da bazı futbolcularıyla yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör tarafından takımda düşünülmeyen ve Isimat-Mirin'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Kendilerine takım bulmaları istenen iki stoperin ise yönetiminin bu isteğine olumsuz yanıt verdikleri iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Roco ve Isimat-Mirin'in menajerleri, oyuncularının Beşiktaş'tan aldıkları maaşı başka bir kulüpte kazanamayacaklarını gerekçe göstererek ayrılığa sıcak bakmadıklarını yönetime bildirdi.

ROCO GİTMEZSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Sezon başı kampına katılan Mirin ve Roco'nun kulübün bu talebine, "Biz Avrupa'da menajerimizle birçok kulüp aradık fakat Beşiktaş'ın bize verdiği maaşı veren kulüp bulamadık. Beşiktaş'a gelmeden 350-400 bin Euro'ya oynuyorduk. Beşiktaş ile 3 yıllığına yıllık 1 milyon 300 bin Euro alıyoruz. Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım" yanıtını verdikleri ifade edildi.

Aldığı yanıta şaşıran Beşiktaş yönetimi ise yeni transfer Montero'nun idmana çıkmasının ardından Roco'dan bir kez daha takımdan ayrılmasını isteyecek. Yine kabul etmezse Şilili futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

  1. 04.09.2020
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