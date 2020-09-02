Aboubakar'a Sergen vetosu
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazl takımda oynadığı futbolla taraftarların vazgeçilmesi haline gelen Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından veto yedi.
Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar için onay çıkmıyor.
Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen ancak henüz istediği forveti kadrosuna katamayan siyah-beyazlıların önüne yeniden Aboubakar ismi gelmişti.
Hatta Aboubakar transfer döneminin başından beri 4-5 kez bizzat kendisi Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, "Yuvama dönmek istiyorum" mesa jı gönderdi. Ancak sakatlıkları yüzünden ve Afrika'da yaşanan bir çocukluk hastalığı geçirdiği için sorunu olan Kamerunlu oyuncuyu Sergen Yalçın bir kez daha 'hayır' diye veto etti.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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