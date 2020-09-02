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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Aboubakar'a Sergen vetosu

Aboubakar'a Sergen vetosu

'ta son dakika haberi... Siyah beyazl takımda oynadığı futbolla taraftarların vazgeçilmesi haline gelen , teknik direktör tarafından veto yedi.

Siyah-beyazlılarda için onay çıkmıyor.

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen ancak henüz istediği forveti kadrosuna katamayan siyah-beyazlıların önüne yeniden Aboubakar ismi gelmişti.

Hatta Aboubakar döneminin başından beri 4-5 kez bizzat kendisi Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, "Yuvama dönmek istiyorum" mesa jı gönderdi. Ancak sakatlıkları yüzünden ve Afrika'da yaşanan bir çocukluk hastalığı geçirdiği için sorunu olan Kamerunlu oyuncuyu bir kez daha 'hayır' diye veto etti.

  1. 2.9.2020
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