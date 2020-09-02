Aboubakar'a Sergen vetosu

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar için onay çıkmıyor.

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen ancak henüz istediği forveti kadrosuna katamayan siyah-beyazlıların önüne yeniden Aboubakar ismi gelmişti.

Hatta Aboubakar transfer döneminin başından beri 4-5 kez bizzat kendisi Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, "Yuvama dönmek istiyorum" mesa jı gönderdi. Ancak sakatlıkları yüzünden ve Afrika'da yaşanan bir çocukluk hastalığı geçirdiği için sorunu olan Kamerunlu oyuncuyu Sergen Yalçın bir kez daha 'hayır' diye veto etti.