Aboubakar Beşiktaş'ı ikiye böldü! Transfer çıkmazı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Aboubakar 'ı ikiye böldü! çıkmazı

Aboubakar Beşiktaş'ı ikiye böldü! Transfer çıkmazı

Porto'nun golcü futbolcusu yeniden 'ın gündemine gelirken, Aboubakar'ın son dönemlerde yaşadığı sakatlığı transferden sorumlu idareciler ile teknik heyeti ikiye böldü.

2016-17 sezonunda 'la şampiyonluk yaşayan , bir kez daha siyah-beyazlıların gündemine geldi. Porto'dan ayrılacağına yönelik sinyaller veren ve menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikileme neden oldu.

Sabah'ın haberine göre; Transferden sorumlu idarecilerin dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu yıldıza soğuk baktığı öğrenildi. Teknik ekibin ise oyuncu için "Sağlık raporlarına göre edilebilir' raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan golcü futbolcunun, 1.5 milyon Euro seviyelerine inmeye olumlu yaklaştığı ancak yönetimin kafasındaki rakamın 750 bin Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

38 MAÇTA 19 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son iki sezonda sadece 16 resmi maçta forma giyebilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta ise oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlı ekibin şampiyon olduğu 2016-17 sezonunda 38 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu forvet, 19 gol ve 4 asist üreterek takımın skor yükünü üstlenen isimlerin başında gelmişti.

  1. 02.09.2020
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