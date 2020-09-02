Aboubakar Beşiktaş'ı ikiye böldü! Transfer çıkmazı

2016-17 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bir kez daha siyah-beyazlıların gündemine geldi. Porto'dan ayrılacağına yönelik sinyaller veren ve menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikileme neden oldu.

Sabah'ın haberine göre; Transferden sorumlu idarecilerin dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu yıldıza soğuk baktığı öğrenildi. Teknik ekibin ise oyuncu için "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir' raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan golcü futbolcunun, 1.5 milyon Euro seviyelerine inmeye olumlu yaklaştığı ancak yönetimin kafasındaki rakamın 750 bin Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

38 MAÇTA 19 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son iki sezonda sadece 16 resmi maçta forma giyebilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta ise oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlı ekibin şampiyon olduğu 2016-17 sezonunda 38 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu forvet, 19 gol ve 4 asist üreterek takımın skor yükünü üstlenen isimlerin başında gelmişti.