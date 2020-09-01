Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı
Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.
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Siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.
Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü üstlenecek.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 20:50
- Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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