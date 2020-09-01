Beşiktaş'tan müthiş takas! Gökhan Töre'ye karşılık...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ile el sıkışan Gökhan Töre için Malatyaspor yönetimi flaş bir talepte bulundu. İşte transferin detayları ve yaşanan gelişmeler...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye'de bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. SON yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Malatyaspor, siyah-beyazlılardan Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya yönetimi, ikna çabalarına başladı.
N'SAKALA: BEN BİR SAVAŞÇIYIM
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan Fabrice N'Sakala da iddialı açıklamalarda bulundu. Kongolu oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde.
Ben bir savaşçıyım. Takım için oynuyorum. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim.
Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim.
Beşiktaş taraftarının coşkusu, isteği ve çağrısı olmasa bu transfer olmaz. Bu nedenle onlara çok şey borçluyum.
- 1.9.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan müthiş takas! Gökhan Töre'ye karşılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.