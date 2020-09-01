Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile özel bir turnuva olan 'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan finalde 'nin rakibi olacak. Kaybeden taraf ise ile 3. lük maçına çıkacak. Müsabaka öncesi taraftarlar, bu maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

ile turnuvasında karşı karşıya gelecek. 'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde 'nin rakibi olacak. Kaybeden takım ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
1 Ağustos Salı günü Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Müsabaka ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve 'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 15:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA