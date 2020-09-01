Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Sivasspor özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden taraf ise Antalyaspor ile 3. lük maçına çıkacak. Müsabaka öncesi taraftarlar, bu maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden takım Antalyaspor ile 3. lük için kozlarını paylaşacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
1 Ağustos Salı günü Vodafone Park'ta The Land Of Legends Cup turnuvasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Sivasspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Müsabaka Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.
FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 15:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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