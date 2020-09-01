Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geliyor . Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.





DORUKHAN KIZARDI!

Mücadelenin 32. dakikasında Dorukhan Toköz, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçın devamında 10 kişi mücadele edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor'un 11: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!

Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!

The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.