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01 Eylül 2020, Salı
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Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile özel bir turnuva olan 'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan finalde 'nin rakibi olacak. Kaybeden taraf ise ile 3. lük maçına çıkacak. Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ile turnuvasında karşı karşıya geliyor . 'ta oynanan mücadeleyi kazanan takım, finalde 'nin rakibi olacak.



DORUKHAN KIZARDI!

Mücadelenin 32. dakikasında Dorukhan Toköz, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçın devamında 10 kişi mücadele edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor'un 11: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada 'u Mame Thiam (3) ve 'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.

FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 21:36
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