Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Sivasspor özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Kaybeden taraf ise Antalyaspor ile 3. lük maçına çıkacak. Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geliyor . Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Mücadelenin 32. dakikasında Dorukhan Toköz, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçın devamında 10 kişi mücadele edecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin
Sivasspor'un 11: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare
İLK FİNALİST FENERBAHÇE!
Özel turnuvada Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.
FİNAL 5 EYLÜL'DE!
The Land Of Legends Cup turnuvası'nda final 5 Eylül'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 21:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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