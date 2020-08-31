Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi tamam! Takasla geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ta transferi tamam! Takasla geliyor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi tamam! Takasla geliyor

çalışmalarını sürdüren , BtcTurk 'da forma giyen eski futbolcusu 'nin transferini takasla bitirdi. cephesinin 'i ikna etmesiyle birlikte transfer tamamlanacak.

çalışmalarını sürdüren , eski yıldızı konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye 'nde bir araya gelen yönetim, 'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon Euro, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu.

Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten 'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor'la Gökhan Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor.

Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı. Özellikle Başkan Adil Gevrek'in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.

Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre'yi kadrosuna katacak.

  1. 31.08.2020
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