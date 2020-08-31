Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi tamam! Takasla geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'nin transferini takasla bitirdi. Malatya cephesinin Umut Nayir'i ikna etmesiyle birlikte transfer tamamlanacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon Euro, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu.
Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor'la Gökhan Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor.
Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı. Özellikle Başkan Adil Gevrek'in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.
Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre'yi kadrosuna katacak.
- 31.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi tamam! Takasla geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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