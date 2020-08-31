Beşiktaş'ın yeni transferi Montero yola çıktı!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yeni savunmacısı olması beklenen Francisco Montero, sosyal medya hesabından uçakta olduğu bir görseli paylaştı. Yıldız isim İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.
Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaştı.
İşte o görsel;
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 20:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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