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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ın yeni transferi Montero yola çıktı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero yola çıktı!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yeni savunmacısı olması beklenen , sosyal medya hesabından uçakta olduğu bir görseli paylaştı. Yıldız isim İstanbul'a geliyor.

'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile transferine ilişkin her konuda anlaşmaya vardığı 'yu İstanbul'a getiriyor.

Yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından, uçakta olduğu bir görseli paylaştı.

İşte o görsel;

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 20:33
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