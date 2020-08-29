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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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de oldu

Atakan Üner de Kartal oldu

, Altınordu forması giyen transferini açıkladı. Altınordu ile 150 bin euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.

, Altınordu forması giyen transferini açıkladı. Altınordu ile 150 bin euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş için 'a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç yıldız, kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Altınordu'ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verilecek.
  1. 29.8.2020
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