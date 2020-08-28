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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın kararını verdi... Üç yıldıza yol göründü!

kararını verdi... Üç yıldıza yol göründü!

Sergen Yalçın kararını verdi... Üç yıldıza yol göründü!

yönetimi, teknik direktör 'ın olumsuz rapor verdiği Enzo Roco, Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırma kararı aldı!

14 yabancı oyuncusu bulunan ve takım harcama limitlerinden dolayı bütçesi olmayan siyah beyazlılar, vedalaşılması planlanan isimlerle görüşmelerini yoğunlaştırdı. 'ın önceliği, 'ın olumsuz rapor verdiği Roco, Mirin ve Douglas. Roco'nun temsilcileriyle daha önce görüşen ancak sonuç alamayan yönetim, Şilili oyuncuyla bir kez daha masaya oturarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Mirin ve Douglas için 'den ve yurt dışından teklifler olduğu biliniyor ancak oyuncular Beşiktaş'taki sözleşmelerinden daha düşük maaş alacakları takımlara gitmek istemiyor. Bu oyunculara bonservislerini verip takımdan göndererek transferde bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim sonuç almak için çabalıyor. Ayrıca yüksek maaş alan Vida, Lens ve Ljajic ile yeniden masaya oturulacak.
  1. 28.8.2020
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